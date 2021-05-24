شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتكز على دعم القناة – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الفضة دعم القناة اللحظية الصاعدة وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو مستويات 28.80 ثم 29.00 كأهداف رئيسية تالية.

الثبات فوق 27.20 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيدفع السعر لإعادة اختبار مناطق 26.60 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.20 والمقاومة 28.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد