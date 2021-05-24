شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية ليبتعد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 1900.00 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1870.00 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي لزيارة مناطق 1838.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد