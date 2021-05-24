شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوبة في استئناف التداولات الإيجابية، لينخفض ويقترب من القاع المسجّل مؤخراً عند 1.2013، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1900.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات سلبية على المدى اللحظي والقصير، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2105 يعتبر مفتاح إيجابي أولي لبدء المسار التصحيحي الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1990 والمقاومة 1.2110

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط