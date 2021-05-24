شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر دعم القناة – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 107.68 كمحطة رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 109.22 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط