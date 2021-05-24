شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الأول – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من الوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الأول المنتظر عند 1.4238، وارتد هبوطاً بشكل قوي من هناك ليختبر دعم القناة الرئيسية الصاعدة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تمتد أهدافه إلى 1.4375، مع الانتباه إلى أن كسر 1.4140 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4080 والمقاومة 1.4240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد