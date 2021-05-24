شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر أرضية الدعم مجدداً – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً جديداً لمستوى 1.2170 وحافظ على ثباته فوقه، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يشترط الثبات فوق المستوى المذكور أعلاه، بينما يتواجد الهدف الرئيسي التالي عند 1.2300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد