شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يرتفع للجلسة السابعة على التوالي – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم النقل الجماعي (4040) الصعود في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب للجلسة السابعة على التوالي بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 0.05 نقطة فقط في جلسة اتسمت بالتذبذب، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.30 ومستوى المقاومة 28.10.