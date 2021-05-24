شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مع محاولاته أيضاً تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً في السابق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.79% ليخسر السهم نحو 80 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طوال استقراره أعلى مستوى 99.50، ليستهدف مستوى المقاومة 106.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 98.10 ومستوى المقاومة 104.20.