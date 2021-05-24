شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سبكيم العالمية (2310) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 29.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.35 ومستوى المقاومة 28.50.