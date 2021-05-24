شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شاكر (1214) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة وجديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.96% ليكسب السهم نحو 2.22 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.38، ليستهدف مستوى المقاومة 26.67.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.50 ومستوى المقاومة 26.67.