شكرا لقرائتكم خبر عن الكيميائية السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الكيميائية السعودية (2230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناد السهم لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.74% بما يعادل 0.65 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 37.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.70 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.10 ومستوى المقاومة 39.70.