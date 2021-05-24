شكرا لقرائتكم خبر عن بوان طريقه ممهد للمزيد من المكاسب – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بوان (1302) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.70% ليكسب السهم نحو 65 هللة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.00، ليستهدف مستوى المقاومة 42.67.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.00 ومستوى المقاومة 42.67.