شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الجبس (2090) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.86% ليكسب السهم نحو 1.05 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.50، ليستهدف مستوى القماومة 40.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.40 ومستوى المقاومة 40.50.