شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يسيطر عليه الاتجاه العرضي – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم الوطنية (8300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.36% ليكسب السهم نحو 60 هللة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، كما يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 46.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 42.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.70 ومستوى المقاومة 46.95.