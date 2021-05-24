شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز والتصنيع يقفز بفجوة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الغاز والتصنيع (2080) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.79% بما يعادل 1.05 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.60، ليستهدف مستوى المقاومة 40.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.60 ومستوى المقاومة 40.40.