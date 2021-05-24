شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 73.9% من الأسر تستخدم الحاسب الآلي.. والذكور يتفوقون على الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن نسبة الأسر التي تستخدم حاسب آلي في الحضر نحو 73.9% ونسبة الأسر التي تستخدم الإنترنت من المنزل في الحضر نحو 70.5%، نسبة الأسر التي تستخدم Fixed (Wired) broadband network من المنزل فى الحضر نحو 59%، أما نسبة الأسر التى تستخدم mobile broadband via handset من المنزل في الحضر نحو 52.9%، كذلك بلغت نسبة الأسر التي تمتلك حاسب آلي في الريف نحو 51.2%، كما وصل أعداد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 إلى نحو 28.47 ألف متدرب، فى حين بلغت أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة من أكتوبر الي ديسمبر 2020 نحو 13.99 الف متدرب.

بمقارنة استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأفراد الأسر المصرية وجدنا تفوق استخدام الذكور مقارنة بالاناث، كانت نسبة استخدام الحاسب 59.3% للذكور في مقابل 53.1% للإناث، واستخدام الإنترنت 61.5% للذكور في مقابل 53 للإناث، وامتلاك محمول ذكى 58.6% للذكور فى مقابل 48.6% للأناث، في حين كانت نسب الاستخدام متقاربة فى مؤشر امتلاك المحمول بين الذكور والاناث 99.8% و 98.4% على التوالي.

أماكن استخدام الانترنت لأفراد الأسر المصرية

بمقارنة أماكن استخدام الانترنت لأفراد الأسر المصرية وجدنا تقارب النسب بين الذكور والاناث فى بعض أماكن استخدام الانترنت، حيث كانت نسبة استخدام الانترنت من المنزل 95.2% للذكور في مقابل 95%للأناث، ونسبة الاستخدام من خلال الجهات التعليمية 25.1% للذكور في مقابل 25.3% للأناث ونسبة الاستخدام من خلال الجيران أو الاصدقاء 53% للذكور في مقابل 55% للإناث في حين كانت النسب متفاوتة بين الذكور والإناث في مؤشر استخدام الانترنت من خلال مقر العمل 19.2% للذكور في مقابل 5.6% للإناث ومؤشر استخدام الانترنت من خلال مقاهي الإنترنت 12.5% للذكور في مقابل 4.7% للإناث.

عن إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت نحو 9.85 مليون خط بنهاية الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 8.76 مليون خط بنهاية أكتوبر إلى ديسمبر 2019. وبلغت السعة الحالية للهاتف الثابت 24.82 مليون خط بنهاية أكتوبر إلى ديسمبر 2020 مقارنج بنحو 25.22 مليون خط بنهاية الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019.

وبلغ إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية إلي نحو 4026 مكتب، ووصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد 4.27 مليون مستفيد خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، كذلك بلغت قيمة المعاشات من خلال مكاتب البريد 5.57 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019.

بلغ عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من أبريل-يونيو 2020 الي 172 شركة مقارنة بنحو 340 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من أبريل-يونيو 2019. في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 259.24 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل-يونيو 2020 مقارنة بنحو 572.30 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل-يونيو 2019.

وبلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة المصرية نحو 1406 نقطة خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 806 نقطة خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر 2019. ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات خمس شركات: شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية للاقمار الصناعية "نايل سات"، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الشركة المصرية للاتصالات.