شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع خدمات السيارات (4050) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.99% ليكسب السهم نحو 70 هللة، ليستفيد من جديد بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.25 ومستوى المقاومة 37.10.