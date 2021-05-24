شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر يتلقى ضغطاً سلبياً – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم البحر الأحمر (4230) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.05 نقطة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 28.50، ليستهدف مستوى الدعم 26.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.80 ومستوى المقاومة 30.00.