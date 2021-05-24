شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الباحة (4130) على عدم تغيير في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بها في السابق، أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 39.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 36.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 39.50.