شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع الرأسمالية لا توقفه أي مقاومات - تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع السلع الرأسمالية (TCGI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.14% بما يعادل 96.639 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي 9,000، طيلة ثبات الدعم 8,075.00.