شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عناية (8311) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.91% ليكسب السهم نحو 80 هللة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 46.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.00 ومستوى المقاومة 44.80.