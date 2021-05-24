شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المتحدة للتأمين (8190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.26% ليكسب السهم نحو 74 هللة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.04، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.04 ومستوى المقاومة 25.10.