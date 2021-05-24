شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليهاجم المؤشر مستوى المقاومة المحوري 4,372.75، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 59.01 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 4,372.75، ليستهدف مستوى المقاومة 4,518.90.