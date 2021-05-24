شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاحد عند مستوى 102فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، وفي ظل استمرار الاداء السلبي للمؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 97 فلس كمستوى اول ثم 87 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 111 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 100 فلس وبين مستوى المقاومة هو 103 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط