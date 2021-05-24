شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 420 فلس، مصحوباب يتدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 400 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 440 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 414.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 424.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط