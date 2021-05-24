الاقتصاد

ايفا (IFA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 24-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 117 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعات لمستويات قد تصل الى 105 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 113 فلس وبين مستوى المقاومة هو 118 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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