شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 117 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعات لمستويات قد تصل الى 105 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 113 فلس وبين مستوى المقاومة هو 118 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط