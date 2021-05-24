الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 24-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.04% بما يعادل 4.011 نقطة، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10,170.53، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 10,540.17 استعداداً لمهاجمته.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,170.53 ومستوى المقاومة 10,540.17.

عدد أسهم الشركات الرابحة

115

عدد أسهم الشركات الخاسرة

77

عدد أسهم الشركات الثابتة

6

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

198

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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