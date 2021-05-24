شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6835 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 6900 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة اخرى لمستوى الدعم 6750 نقطة كمستوى اول ثم 6550 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,825 بينما مستوى المقاومة هو 6,848 نقطة