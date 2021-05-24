شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 10652 نقطة، في ظل استمرار الاداء السلبي على المؤشرات الفنية، حيث مازال المؤشر يتداول اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يشير الى امكانية اعادة المؤشر اختبار مستوى الدعم 10600 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشرلاعلى مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,630 بينما مستوى المقاومة هو 10,698 نقطة