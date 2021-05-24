شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية... والمشاركة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في العام الماضي 2020، أطلق معالي أمين المنطقة الشرقية «منصة المشاركة المجتمعية»، وتهدف هذه المنصة إلى دعم إشراك المجتمع بمختلف شرائحه في تقديم الأفكار والمقترحات، والمشاركة في مبادرات القطاع البلدي التي منها مبادرة تجميل المدينة واستدامة البيئة والتحول الرقمي. كما تتيح المنصة تقييم الخدمات المقدمة من الأمانة، لضمان الجودة وتحقيق رضا المستفيدين. وقد أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية، أن هذه المنصة تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية عبر جمع المبادرات والمقترحات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وإشراك المجتمع في صنع القرار، مشيرا إلى أنه تم تصنيف عناصر المشاركة والخيارات التي تمكن المواطن أو المقيم من المشاركة بعدة نوافذ عن طريق المنصة.

وفي هذا العام 2021، وجه معالي أمين المنطقة الشرقية بمشاركة مجموعة من أفراد المجتمع وأهالي الأحياء وذوي الخبرات، بهدف القيام بزيارة أعمال المشاريع الميدانية، التي تنفذها الأمانة خلال فترة ما قبل التسليم النهائي لإبداء الملاحظات حول النواقص التي قد تؤثر في الاستفادة القصوى من المشاريع وفق متطلبات المستفيدين من الأهالي.

وتعتبر مشاركة سكان المدن والقرى في مراحل تخطيط وتنمية المدن والقرى من الآليات المهمة في مراحل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وهناك مستويات وطرق مختلفة للمشاركة في مراحل تخطيط وتنمية المدن والقرى، بداية من وضع الرؤى، ورسم وتصميم المخططات العمرانية، وطرح الأفكار والدراسات والأبحاث، والانتهاء بالتنفيذ والمتابعة والتقييم والتطوير. وكل ذلك بطرق مختلفة، منها ما هو ميداني وما هو إلكتروني عن طريق المنصات الإلكترونية، وجميعها مهمة كونها توثق الملاحظات وطرق العلاج وهو ما يساعد في التعرف على احتياجات ورغبات المواطنين في مراحل التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وأخيرا وليس بآخر، فإن مشاركة سكان المدن والقرى في مراحل التخطيط والتنمية تساهم في زيادة الوعي والتثقيف بأهمية المشاركة المجتمعية من خلال التعرف على رغبات واحتياجات السكان في مراحل تحقيق رؤية المملكة 2030. كما أن توجيه معالي الأمين بمشاركة مجموعة من أفراد المجتمع وأهالي الأحياء وذوي الخبرات، في القيام بزيارة أعمال المشاريع الميدانية، التي تنفذها الأمانة خلال فترة ما قبل التسليم النهائي، يعتبر من الآليات المهمة، كونها تفعل المشاركة المجتمعية بمستوياتها المختلفة وهو ما يضمن جودة المنتج ورضا المجتمع.