شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية... والمشاركة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل
وفي هذا العام 2021، وجه معالي أمين المنطقة الشرقية بمشاركة مجموعة من أفراد المجتمع وأهالي الأحياء وذوي الخبرات، بهدف القيام بزيارة أعمال المشاريع الميدانية، التي تنفذها الأمانة خلال فترة ما قبل التسليم النهائي لإبداء الملاحظات حول النواقص التي قد تؤثر في الاستفادة القصوى من المشاريع وفق متطلبات المستفيدين من الأهالي.
وتعتبر مشاركة سكان المدن والقرى في مراحل تخطيط وتنمية المدن والقرى من الآليات المهمة في مراحل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وهناك مستويات وطرق مختلفة للمشاركة في مراحل تخطيط وتنمية المدن والقرى، بداية من وضع الرؤى، ورسم وتصميم المخططات العمرانية، وطرح الأفكار والدراسات والأبحاث، والانتهاء بالتنفيذ والمتابعة والتقييم والتطوير. وكل ذلك بطرق مختلفة، منها ما هو ميداني وما هو إلكتروني عن طريق المنصات الإلكترونية، وجميعها مهمة كونها توثق الملاحظات وطرق العلاج وهو ما يساعد في التعرف على احتياجات ورغبات المواطنين في مراحل التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وأخيرا وليس بآخر، فإن مشاركة سكان المدن والقرى في مراحل التخطيط والتنمية تساهم في زيادة الوعي والتثقيف بأهمية المشاركة المجتمعية من خلال التعرف على رغبات واحتياجات السكان في مراحل تحقيق رؤية المملكة 2030. كما أن توجيه معالي الأمين بمشاركة مجموعة من أفراد المجتمع وأهالي الأحياء وذوي الخبرات، في القيام بزيارة أعمال المشاريع الميدانية، التي تنفذها الأمانة خلال فترة ما قبل التسليم النهائي، يعتبر من الآليات المهمة، كونها تفعل المشاركة المجتمعية بمستوياتها المختلفة وهو ما يضمن جودة المنتج ورضا المجتمع.