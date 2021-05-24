شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي بين الارتفاع والانخفاض نتيجة عدة عوامل، إذ ارتفعت يوم الجمعة الماضية مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك، فيما تراجعت في وقت آخر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد لا سيما في الهند، ونتيجة تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب.

وأول أمس سجلت أسعار النفط، 66.44 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.54 دولار للبرميل، وكانت أسعار النفط ارتفعت 2% يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد ثلاثة أيام من الخسائر جاءت مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك، فيما شهدت أسعار خام برنت وغرب تكساس تراجعا بحوالي 3% خلال الأسبوع.

وكانت أسعار النفط سجلت يوم الجمعة 64.62 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.05 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة قبل الماضية، إذ ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.6% فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7%.

ويوم الخميس سجلت أسعار النفط 66.96 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.74 دولار للبرميل وتراجعت أسعار النفط بعد ركود يومين في الأسعار وهو ما يعكس آثار انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وخاصة بالهند.

ويوم الأربعاء سجلت أسعار النفط 68.13 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.90 دولار للبرميل، وتراجعت الأسعار نتيجة تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا بالهند، أما يوم الثلاثاء فقد سجلت أسعار النفط 69.74 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.53 دولار للبرميل، وواصلت الأسعار مكاسبها نتيجة آمال حدوث انتعاش في الطلب على الوقود بعد إعادة فتح اقتصادات بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويوم الإثنين الماضي كانت الأسعار 68.58 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.31 دولار للبرميل.