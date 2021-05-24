دواويـن الحكـام تنعـى الشيخـة شمسـة بنـت مـاجـد

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد، وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس الأحد.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم.

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، المغفور لها الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد وعبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا ، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الإثنين 24/5/2021، وستقام صلاة الجنازة في الساعة العاشرة من صباح اليوم في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا، بمنطقة الرأس بأم القيوين.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور لها.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شمسة بنت ماجد حرم المغفور له الشيخ راشد بن أحمد المعلا، ووالدة الشيخ محمد بن راشد و عبدالله بن راشد وعلي بن راشد ومروان بن راشد المعلا التي انتقلت إلى جوار ربها مساء الأحد.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وأبناء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور لها.(وام)