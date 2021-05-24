المهمة بدأت في هذا العرس الوطني الذي يملأ كل نفس توّاقة إلى التقدّم والحضارة والتفوّق، والإنجاز المنحاز إلى الإنسانية بكل أشكالها وصورها ومضامينها ومراميها، وهو اقتراب دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، من ترصيع الجباه والصدور بيوبيل الذهب، وبلوغ الأعوام الخمسين لولادة هذا الوطن، تلك الولادة التي لم تأت من الفراغ أو بالمصادفة، بل كانت نتائج طبيعية لشعب خلّاق كانت تفرّقه بعض الصحارى والوهاد، لكن قُيّض له رجال آثروا أن يكونوا على قلب واحد، واستشراف مستقبلي بعيد المرامي والأهداف، فتحقق هذا الاتحاد المبارك على أيديهم.

هذا اليوبيل ترافقه إنجازات لقادة هذا الوطن، لم تكتف بالأرض وحسب، بل طاولت أعنّة الفضاء، ووصلت إلى الكوكب الأحمر، فبعد الإنجاز العلمي التاريخيّ، بوصول «المسبار» الذي لم يحمل اسمه «الأمل» جزافاً، بل إن الاسم يعني أنّ الإمارات وطن الأمل المملوء بالخير والعطاء للبشرية جمعاء، ها هم مسؤولو مشروع «مسبار الأمل»، يعلنون أمس، إنجاز الاستعدادات اللازمة لبدء مهمته العلمية، بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من دقة الأجهزة التي يحملها وسلامتها، حيث أثبتت أن أداءها يفوق التوقعات، وقد انطلقت رسمياً المهمة، وتستمر عامين، للحصول على أول صورة كاملة لمختلف طبقات الغلاف الجوي للمريخ خلال النهار والليل، وكل فصول السنة المريخية التي تعادل عامين أرضيين.

يستهدف المسبار في مهمته نقل صورة كاملة عن الغلاف الجوي المريخي والعلاقة بين طبقتيه العليا والسفلى، واللافت والباعث على الفخر أيضاً، أنه للمرة الأولى، سيتمكن علماء العالم أجمع من الحصول على نظرة شاملة وكاملة للغلاف الجوي للمريخ في أوقات مختلفة من اليوم وعبر مواسم الكوكب المختلفة.هذه الرحلة التاريخية إلى الكوكب الأحمر، تكمن أهمّيتها، كما قلنا، في أنّها تتزامن مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي.

إذن نحن أمام عامين حافلين بفيض الإمارات العلمي، بعد أن عمّ عطاؤها وخيرها أنحاء العالم، بتقديم كل ما من شأنه أن يخدم البشرية، بإزاحة المعوّقات والصعوبات، أو تقديم المعونات التي تسهم في التطوّر والتقدّم.

وقد فعّل القائمون على المشروع أجهزة المسبار العلمية الثلاثة، بنجاح قبل الموعد المقرر سلفاً، وأجروا اختبارات لها، أثبتت تفوق أدائها على التوقعات، والمسبار «الأمل» الآن، في وضع مثالي لبدء عامين علميين.هذا الإنجاز توّج سنوات من العمل الدؤوب والمتفاني لفريق المشروع الذي يضمّ كوادر وطنية شابة، بالتعاون مع شركاء دوليين، وهو إسهام نوعيّ من إمارات التميّز في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية.

المعلومات التي سيجمعها المسبار ستشاركها دولة الإمارات مع المجتمع العلمي العالمي مجاناً، وستساعد العلماء والباحثين على الوصول إلى فهم علمي أعمق للعمليات التي تدور داخل الغلاف الجوي للمريخ.

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