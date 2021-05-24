عقبات نحو الإدراك الموسيقي

هل يبالغ الغربيون في البحوث والدراسات الموسيقية؟ فهمنا أن يربطوا هذا الفن بالفلسفة، فقد ظلت الأواصر بينهما منذ الفلاسفة ما قبل السقراطيين، حتى لتجد صعوبة في العثور على فيلسوف، في القرون الخمسة والعشرين الماضية، لم يتناول قضايا الفن.

كيف تستطيع إقناع العقل العربي بهذه: رسالة دكتوراه في الفلسفة، نالت الشهادة من جامعة لورين الفرنسية، عنوانها «ما هو التفكير في الموسيقى؟»

أي ماذا يعني؟ ستمئة صفحة وزدها ثلاثاً. ألا تتذكر ذلك الملك الذي جيء إليه برجل يرمي إبرة فيغرزها في الحائط، ويرمي الثانية فتستقر في سمّ الأولى، والثالثة فتلج عين الثانية وهكذا... فأمر له بألف دينار وألف جلدة، لأنه أبدع، ولكنه أضاع وقتاً كثيراً عبثاً.

الطرفة أليمة، لكنها تصوّر المآسي التي واجهتها الموسيقى في تاريخنا، منذ نشأتها بين القيان، وبعد كل هذه القرون، لك أن تتحدى بكل يقين أن يكون اليوم ثلاثة أشخاص في العالم العربي يصبرون على تحليل فلسفي لسؤال عجيب: «ماذا يعني التفكير في الموسيقى؟». صاحب الرسالة رصّع أطروحته بتسعين مرجعاً تشمل كل مراحل تاريخ الفلسفة.

السؤال الجوهري: أليست تلك المصادر الزاخرة بنظريات الفلاسفة في فلسفة الفن والإحساس بالجمال، وما إليها من عشرات الآلاف من البحوث والدراسات في فلسفة الموسيقى والتحقيقات الموسيقولوجية، هي التي حافظت على رقيّ التأليف الموسيقي، وحمت الفن من الانحدار؟

الذين يظنون أن الموسيقى السيمفونية أفل نجمها قبل انتصاف القرن العشرين، واهمون.

عمالقة عصر الباروك وما بعده، هم اليوم في كل أرجاء الدنيا على مدار الساعة، صارت لأعمالهم تفريعات نوعيّة، للرضيع، للدراسة، للسترخاء، للتأمل...

هنا يقترح القلم فكرة ناجعة.

إذا أراد العرب ارتقاء حاسماً للذوق الموسيقي، فلا بدّ من الصبر مع العزم: كل مولود يولد، يُسمعونه روائع الأعمال الملائمة منذ اليوم الأول. على الشبكة مئات الألوف من البدائع. أسمعوه أجمل الأشعار. إلى أن يبلغ الرابعة، الله كريم، قد تجود العناية العرب بدور حضانة لا تكلم الصغار إلاّ بالفصحى، حتى إذا دخل التلميذ الابتدائية، كان على المناهج أن تعيد النظر في تدريس العربية. لقد صار للعرب أطفال فصحاء، ولهم ذوق لن يقنع بما دون قمم الفن الشمّاء.

لزوم ما يلزم: النتيجة اليقينية: قبل السادسة يكون للأطفال لسان عربي مبين وذوق ذهبي.

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