شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستثمرين المستفيدين من التمويل العقاري إلى 1466 مستثمر خلال الربع الأول (يناير-مارس) عام 2021 مقابل 774 مستثمر خلال الربع المماثل من عام 2020 بمعدل نمو 89.41%، وبلغت قيمة التمويل 1.703 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع 687.4 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو 147.79%.

أوضحت الهيئة، في تقريرها الدوري لأداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الأول من عام 2021، استحواذ المستثمرين حسب شرائح الدخل الشهري (أكبر من 3500 جنيه) على نحو نسبة 70.33%، في حين بلغ نصيب ذوي شرائح الدخل الشهري (حتى 2500 جنيه) على نسبة في 20.46% من عدد المستثمرين، خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ نصيب المستثمرين أكبر من 2500-3500 جنيه نسبة 9.21%.

أشارت هيئة الرقابة المالية، إلى استحواذ المستثمرين حسب فئة مساحة الوحدات (أكبر من 86 متر مربع) على أعلى نسبة بلغت 87.93 في الربع الأول من عام 2021 بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بالمثل في الفترة المثيلة من العام السابق حيث استحوذ المستثمرون من نفس مساحة الوحدات (أكبر من 86 مر مربع) على أعلى نسبة أيضًا بلغت نحو 84.88%.

وبحسب نوع العميل، وزع التمويل العقاري بين 821 مليون جنيه لعميل عادي بنسبة 48.2% خلال الربع الأول من عام 2021، و62.2 مليون جنيه عملاء صناديق بنسبة 3.65%، و820.1 مليون محافظ مشتراه بنسبة 48.15%.