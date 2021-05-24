شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 105 مليون اشتراك بالهاتف المحمول و الثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الربع سنوية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 عن وصول إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول إلى 95.307 مليون، وخطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان 93.65%، وبلغ إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت 9.85 مليون اشتراك منهم 7.83 مليون في الحضر و 2.02 مليون في الريف.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى وصول مشترك الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى 53.40 مليون مشترك وارتفاع عدد مستخدمي اليو اس بي مودم إلى 4.04 مليون مشترك، كذلك ارتفع عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ليصل الي 8.81 وصلة، وبلغت السعة الدولية للإنترنت 2.565.78 مليار نبضة/ث.

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت و الهاتف المحمول

بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 105.21 مليون مشترك بنهاية الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 104.10 مليون مشترك فى أكتوبر إلى ديسمبر 2019. كما بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 95.357 مليون اشتراك بنهاية الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 95.340 مليون اشتراك بنهاية الفترة من أكتوبر الي ديسمبر 2019.

وبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 93.65% بنهاية الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 95.38% بنهاية أكتوبر إلى ديسمبر 2019، وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.73% بنهاية الفترة من أكتوبر الي ديسمبر 2020.