شكرا لقرائتكم خبر عن "المملكة القابضة" تتحول للربحية وتُسجل 91 مليون ريال خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة المملكة القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 91.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 50.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 209.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية 111.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض تكاليف تشغيل الفنادق.

كذلك انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية ومصروف الفوائد البنكية وكذلك انخفاض مصروف الضريبة وارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض خسائر اصول مالية وإنخفاض مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وكذلك إنخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 174.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 397.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 420.2 مليون ريال في العام 2019.