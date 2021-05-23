شكرا لقرائتكم خبر عن ارباح "البابطين" ترتفع 9.2% بالربع الأول لانخفاض نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة البابطين للطاقة والإتصالات، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 9.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 15.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 17.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية 18.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات من 88.5% في الربع الماثل من العام السابق لتصبح 86.6% خلال الربع الحالي وانخفاض المصاريف التسويقية والتمويلية ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية وارتفاع الايرادات الأخري .

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 322 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 389.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يشار إلى أن صافي أرباح شركة "البابطين" تراجع بنسبة 6.6% خلال العام 2020، ليسجل نحو 80.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 86 مليون ريال في 2019.