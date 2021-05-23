شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصاريف تدفع خسائر "العقارية السعودية" للارتفاع 58.6% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة العقارية السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 58.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 4.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 2.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع المصاريف العمومية والادارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3 مليون ريال نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة، كذلك ارتفعت المصاريف التسويقيه والبيعية بمبلغ 11.6 مليون ريال بسبب إثبات مخصص الديون المشكوك في تحصليها بمبلغ 8.4 مليون ريال وإرتفاع مصاريف الدعاية والإعلان.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 182.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 98.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 140.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 186.4 مليون ريال في العام 2019.