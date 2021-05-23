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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 200 مليون دولار تكلفة تطوير مستشفيات القصر العيني بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، بحسب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية قرض مشروع التطوير بقيمة 120 مليون دولار من قبل الجانب السعودي ممثلا في الصندوق السعودي للتنمية، ومبلغ 80 مليون دولار من الجانب المصري. وقال الخشت في تصريح له إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بدأ يخرج من حيز التصميم الورقي إلى حيز التنفيذ الفعلي بعد المرور بفترات من الإجراءات والمحادثات مع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية، مشيرا إلى أنه تم التوقيع في العام الماضي على عقد مدير مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني مع شركة «HILL» العالمية بعد موافقة الجانبين السعودي والمصري.



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