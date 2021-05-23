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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي، إحدى مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقد اجتماعه الرابع افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة أهم المبادرات والمستجدات، وأبرز المنجزات المتعلقة بقطاع الإسكان. وأوضح رئيس الاجتماع ورئيس الجانب السعودي الأمير سعود بن طلال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، أن اجتماع مجلس الإسكان يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التعاون المشترك بينهما، وذلك بمتابعة سير العمل على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع إسكان المواطنين.



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