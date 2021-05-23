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وتستهدف الدورة الأسر المنتجة الراغبة بالاستفادة من البرامج التي يقدمها البنك من خلال مجالات عدة، إذ ستركز على عدد من المحاور منها التعريف بالبنك، ووسطاء التمويل وما هي الأسر المنتجة ودور البنك تجاهها، وأهمية الأسر المنتجة في المجتمع الاقتصادي.
ووجهت غرفة تبوك الدعوة للأسر المنتجة والمهتمين بهذا الشأن بالمنطقة لحضور هذه الدورة والاستفادة من المفاهيم والتعريفات التي ستطرح من خلالها.
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