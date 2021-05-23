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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التصدير والاستيراد أعلن عن تعيين المهندس سعد الخلب رئيسا تنفيذيا للبنك بداية من أمس (23 مايو 2021). وجاء اختيار الخلب على رأس البنك الذي يبلغ رأس ماله 30 مليار ريال، استنادا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في مجالات الخدمات المصرفية والتجارة العالمية والتصدير والاستيراد والخدمات اللوجستية، وسيقوم الخلب بدوره في قيادة البنك لتحقيق أهدافه والمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والارتقاء بخدمات الدعم المالي للصادرات السعودية.



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