شكرا لقرائتكم خبر «جادة 30 » ينطلق من القصيم.. وخطة للتوسع في 4 مدن خلال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس برنامج «جادة 30» الأول من نوعه على مستوى المملكة، وأحد أحدث مشاريع بنك التنمية الاجتماعية بفرعه في بريدة، حيث يأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية لتحول فروع البنك لتقديم حزمة خدمات تمكينية وتأهيلية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة، فيما يعتزم البنك افتتاح مواقع للجادة في 4 مدن خلال العام الحالي.

واستمع الأمير فيصل بن مشعل إلى شرح عن البرنامج ومناطق ومساحات العمل المشتركة، والمكاتب التنفيذية الخاصة وأبرز الخدمات المقدمة، التي تشتمل على مساحة عمل مشتركة تصل مساحته إلى 2000م2، وأكثر من 45 مكتبا مستقبِلا، ومنطقة عمل مفتوحة تستوعب أكثر من 45 مستفيدا، و5 قاعات اجتماعات، وكبسولات اجتماعات ومكاتب عالية الخصوصية، ومنطقة عمل حر، وأكثر من 35 برنامجا تم تصميمها خاصة لمواجهة تحديات تأسيس واستدامة المشاريع.

ووصف الأمير فيصل بن مشعل برنامج «جادة 30» بالورشة دائمة العمل الهادفة لتمكين وخدمة رواد الأعمال لتبادل الخبرات عبر تهيئة البيئة المناسبة لاستبدال مكاتب الموظفين إلى مساحات عمل مشتركة.

وأشار إلى أن برنامج «جادة 30» يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بدعم برامج ريادة الأعمال التي كان لها أثر كبير خلال الجائحة بعد أن دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره إيمانا بأهميته كونه المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد.

وبارك أمير القصيم لرواد الأعمال بالمنطقة وجود مثل هذا الإنجاز، منوها بما تحقق من جهود على أرض الواقع، حاثا أبناء الوطن على الاستفادة من المعطيات والممكنات لإيجاد فرص العمل لأكبر قدر ممكن من الشباب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن برنامج تطوير فروع البنك يهدف إلى تحويل هذه الفروع من مكاتب إدارية لموظفي البنك إلى مساحات تفاعلية مخصصة للعملاء وللرياديين لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم وتسويق منتجاتهم، وبناء منصات لتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أهدافهم التجارية.

«جادة 30»

يهدف لتحويل فروع بنك التنمية الاجتماعية من مكاتب إدارية إلى مساحات تفاعلية مخصصة للعملاء وللرياديين لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم وتسويق منتجاتهم، وبناء منصات لتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أهدافهم التجارية







تدشين أول موقع في بريدة



افتتاح 4 مواقع لاحقا في الرياض وتبوك وخميس مشيط والدمام



أبرز الخدمات المقدمة: