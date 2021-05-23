شكرا لقرائتكم خبر 340 ألف وظيفة يوفرها برنامج نطاقات المطور حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل. ويتواءم البرنامج المطور مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في تغريدة على حسابه في تويتر «دشنا برنامج نطاقات المطور والذي نستهدف من خلاله توفير أكثر من (340) ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن على مدى 3 سنوات، إضافة إلى مزايا رئيسة تسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته، ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال».

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن برنامج نطاقات المطور يقدم ثلاث مزايا رئيسة تتمثل الأولى في خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وتعتمد الثانية على العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة. وتبسط الثالثة تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة؛ لتكون بعدد 32 نشاطا بدلا من 85 نشاطا في نطاقات.

وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في تصميم قرارات سوق العمل.

يذكر أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.

برنامج نطاقات المطور







يمتد البرنامج لثلاث سنوات قادمة لزيادة نسب التوطين سنويا بشكل تدريجي، وإعطاء منشآت القطاع الخاص الوقت الكافي لمواءمة خطط الموارد البشرية لديها ويتضمن:



استمرار العمل بالنطاقات الخمسة: الأحمر، الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني.



دمج الأنشطة الاقتصادية في برنامج (نطاقات المطور).



إلغاء تصنيف المنشآت حسب حجمها ونسب التوطين المعمول بها ضمن برنامج نطاقات وتطبيق آلية احتساب قيم النطاقات بناء على عدد العمالة.



اعتماد جدول القيم الموزونة الثابتة للأنشطة الاقتصادية.



3 مزايا رئيسة لنطاقات المطور:





خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.



العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.



تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطا بدلا من 85 نشاطا في نطاقات.



أهداف نطاقات المطور: