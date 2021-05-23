شكرا لقرائتكم خبر عن «أستيكو»: ارتفاع أسعار عقارات الشارقة واستقرار الإيجارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أظهر «تقرير قطاع العقارات الإماراتي» الصادر عن شركة «أستيكو» زيادة في نشاط السوق العقاري خلال الربع الأول في كل من الشارقة والعين والمناطق الشمالية.

وحافظت أسعار تأجير الشقق في المناطق الشمالية على استقرارها النسبي خلال الربع الأول 2021، بانخفاض هامشي نسبته -1% في أسعار تأجير العقارات الراقية في رأس الخيمة والفجيرة. وسجلت أسعار مبيعات الشقق في الشارقة ارتفاعاً بنسبة 3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين لم تسجل رأس الخيمة أي تغيير يذكر.

لاحظ المستأجرون الذين استفادوا من انخفاض أسعار التأجير في مدينة العين زيادة ملحوظة في نشاط السوق العقاري خلال الربع الأول 2021.

واستنتج التقرير أن الأوضاع غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أثرت في مختلف القطاعات الفرعية في قطاع العقارات بدرجات متفاوتة، وصولاً إلى مستويات الفئة/ القطاع وتفرعاتهما، تزامناً مع انعدام اليقين حول توقيت العودة إلى الحالة الطبيعية وكيفية تأثر أحجام وقيم المعاملات.