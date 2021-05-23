شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث مع الصين توطين صناعة الحافلات العاملة بالغاز الطبيعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، مع ممثلي شركة «يوتنج» الصينية مشروع الشركة لإنتاج الحافلات و«الميني باصات»، الذي يقام بالتعاون مع بالتعاون مع مجموعة «جيوشى موتورز»، والتحول إلى إنتاج الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي، كوقود نظيف، خلال المحلة المقبلة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، الأحد، إن الاجتماع عقد بحضور بنج زاو، الرئيس التنفيذي للمعاملات في شركة يوتنج الصينية، ومحيي الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي موتورز، وخالد جيوشي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على توفير كل أوجه الدعم لمختلف الشركات العالمية في السوق المصري، ونقل التكنولوجيات، والخبرات العالمية للصناعة المصرية، مشيرة إلى أن التوجه الحالي للدولة المصرية يستهدف التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل، من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بالتوازي مع توطين المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وشددت الوزيرة على أهمية بالتعاون مع شركة «يوتنج» الصينية، الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركة، ونقلها للصناعة الوطنية، خاصة ما يتعلق بصناعة محركات السيارات.

وأكد بنج زاو، الرئيس التنفيذي للمعاملات في شركة «يوتنج» الصينية أن الشركة تنتج نحو 60-70 ألف حافلة و«ميني باص» سنوياً، وتصدّر منها نحو 10 آلاف حافلة، مؤكداً حرص الشركة على نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للصناعة المصرية، وتوطين صناعة الحافلات في مصر، من خلال زيادة نسب المكون المحلي، ورفع كفاءة العمالة المصرية بمشروعاتها.

وقال محيي الدين الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جيوشي موتورز» إن نسبة المكون المحلي في مشروع الشركة في السوق المصري يبلغ حالياً نحو 65%، وتستهدف وصولها إلى 80 % خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن مصنع الشركة في مدينة العاشر من رمضان ينتج نحو 3 آلاف حافلة سنوياً، وبدأ حالياً بإنتاج الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات السوق المحلي.