شكرا لقرائتكم خبر عن «ثور» لامبورغيني كهربائي بنهاية 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عرض ستيفن وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»، خارطة الطريق التي تحمل عنوان Direzione Cor Tauri (نحو نجم كوكبة الثور) والساعية لجعل طرازات «لامبورغيني» المستقبلية والمنشآت في موقع سانتا أغاتا بولينييزي خالية من انبعاثات الكربون، وذلك بالارتكاز على توجّه شامل ضمن استراتيجيتها المتمحورة حول الاستدامة البيئية. وسوف تركّز «لامبورغيني» باستمرار خلال عملية جعل المركبات كهربائية على تحديد التقنيات والحلول التي تضمن الأداء الأقصى وديناميكيات القيادة المثلى تماشياً مع التقليد العريق الذي تتبعه العلامة التجارية المتميّزة. وبالنظر إلى الشعار الذي اختاره مؤسِّس الشركة فيرّوتشيو لامبورغيني سنة 1963، فإن Cor Tauri هو النجم الأكثر سطوعاً ضمن كوكبة الثور، وبالتالي يمثّل وجهة لامبورغيني نحو مستقبل كهربائي لكن على التزام دائم بجوهر وروح العلامة التجارية التي تحمل شعار الثور.

وعلّق وينكلمان على هذا الموضوع قائلاً: «تشكّل خطّة التحوّل الكهربائي لدى لامبورغيني مساراً جديداً، وهو أمر ضروري في عالم يشهد الكثير من التغيّرات الكبرى، حيث علينا أن نساهم في تقليل الأثر على البيئة من خلال مشاريع بارزة. وتتمثّل استجابتنا لهذا الأمر عبر خطّة شاملة التوجّه بنطاق 360 درجة، وهي تضم منتجاتنا وموقعنا الموجود في سانتا أغاتا بولينييزي، وتأخذنا نحو مستقبل يتميّز بمزيد من الاستدامة بينما نبقى دوماً ملتزمين بمزايانا الأساسية المتوارَثة. فلطالما ارتبط اسم لامبورغيني بالخبرات التقنية الريادية التي يتم من خلالها صنع محرّكات تتمتّع بأداء استثنائي. وهذا الالتزام سوف يبقى أولوية قصوى ضمن مسارنا الابتكاري التصاعدي. وأشير إلى أن وعدنا اليوم، المدعوم بالاستثمار الأضخم في تاريخ العلامة التجارية، يعزّز التزامنا العميق ليس تجاه العملاء فحسب، بل أيضاً تجاه محبّي العلامة التجارية وموظّفيها وعائلاتهم، بالإضافة إلى منطقة إيميليا رومانيا حيث وُلِدَت الشركة وتجاه التميّز الذي يتمثّل بعبارة مصنوعة في إيطاليا.»

سوف تضم خارطة طريق Cor Tauri لدى لامبورغيني ثلاث مراحل:

الاحتفاء بمحرّك الاحتراق (2021 – 2022)

عبر تقديم طرازات تشكّل تكريماً للفترة الأخيرة التي شهدت نجاحات مستمرّة لدى الشركة. وفي ظل النمو الثابت للمبيعات والزيادة الكبيرة في إجمالي المبيعات التي تضاعفت سبع مرّات خلال السنوات الخمس عشر الماضية، تعزّز لامبورغيني موقعها كمركز للتميّز في إنتاج أفضل السيارات الرياضية الفائقة. وتُعدّ بعض العناصر مثل التصميم الفريد، والابتكار التقني عند أعلى المستويات المدعوم باستثمارات ضخمة في مجال الأبحاث والتطوير، والجودة الأعلى وأفضل المهارات الحِرَفية، أسساً متينة يقوم عليها هرم من المنتجات البارزة: بدءً من المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفائقة طراز أوروس (Urus) التي تشكّل حجر الأساس لنجاحات اليوم، وصولاً إلى أعلى قمّة الهرم عبر القطع الفنية الأخّاذة من الناحيتين التقنية والتصميمية والتي تتمثّل بالإصدارات المحدودة للطرازات. ولقد أطلق طراز سيان (Sián) الذي تم الكشف عنه مؤخراً الرحلة في مجال التحوّل الكهربائي، وهو أول سيارة لامبورغيني تتضمّن تقنية هجينة. وسوف تتميّز هذه المرحلة من خلال تطوير محرّكات احتراق لإصدارات بارزة تكرّم تاريخ العلامة التجارية العريق ومنتجاتها الأيقونية من الماضي والحاضر، لكن في الوقت ذاته تندرج دوماً ضمن الروح الرؤيوية التي تميّز لامبورغيني. وسوف يتم الإعلان عن سيارتين جديدتين ضمن مجموعة طرازات V12 في العام 2021.

التحوّل الهجين (بنهاية 2024)

سوف تقوم لامبورغيني في العام 2023 بإطلاق أول سيارة إنتاج عام هجينة، وبحلول نهاية 2024 ستصبح المجموعة بأكملها هجينة. وسيبقى الأداء وتجربة قيادة لامبورغيني الأصيلة محور تركيز مهندسي وتقنيي الشركة ضمن عملية تطوير التقنيات، كما إن اعتماد مواد ألياف الكربون خفيفة الوزن سوف يكون محورياً في تعويض الوزن الناتج عن عملية التحوّل الكهربائي. ويقوم الهدف الداخلي لدى الشركة خلال هذه المرحلة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50٪ مع بداية 2025.

وسيقود استثمار غير مسبوق عملية التحوّل نحو المركبات الهجينة: ما يزيد عن 1.5 مليار يورو يتم تخصيصها على مدى أربع سنوات، وهو الاستثمار الأضخم في تاريخ لامبورغيني. وهذه إشارة واضحة إلى حسّ المسؤولية الكبير لدى الشركة فيما يخصّ الاستجابة القوية، وعبر اعتماد ابتكارات أساسية، خلال مرحلة تحوّل بارزة تؤثّر بمجمل قطاع السيارات.

أول لامبورغيني كهربائية بالكامل (النصف الثاني من العقد)

التسارع المقرَّر خلال النصف الثاني من العقد سيكون قائماً على المركبات الكهربائية بالكامل، مع رؤية خاصّة بطراز رابع في المستقبل. ومجدَّداً، سوف تتمحور الابتكارات التقنية خلال هذه المرحلة حول ضمان توافر الأداء المتميّز، وتعزيز موقع المنتج الجديد على قمّة فئته. وبهذه الطريقة تنظر لامبورغيني إلى كيفية تتويج هذه المرحلة من رحلتها: Cor Tauri، النجم الأكثر سطوعاً في الكوكبة والذي تشير إليه خارطة طريق الشركة، وهو يتمثّل بطراز رابع كهربائي بالكامل.

يبدأ برنامج لامبورغيني للعام 2030 مع رؤية شاملة لاستراتيجية الاستدامة لدى الشركة: إنه توجّه بنطاق 360 درجة يغطّي المنتجات وصولاً إلى الموقع في سانتا أغاتا بولينييزي، وبدءً من خطوط الإنتاج صولاً إلى المكاتب. فقد كسبت المنطقة البالغة مساحتها 160,000 متر مربّع شهادة حياد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام 2015، وتم الحفاظ على هذا حتى بعد مضاعفة حجم موقع الإنتاج خلال السنوات القليلة الماضية. وإلى جانب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، هناك العديد من العناصر التي تشكّل جزءً أساسياً من هذه الاستراتيجية مثل حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد، وزيادة الاهتمام والعناية بالموظفين والارتقاء بمستويات المسؤولية المؤسّساتية الاجتماعية.

إن القلب والبوصلة الموجِّهة لخطّة Cor Tauri التحوّلية هما سمة وراثية لدى العلامة التجارية، كما هي القدرة المتميّزة على تحويل التحدّيات إلى فرص بارزة من خلال الابتكارات التقنية المستمرّة، مما يؤدي لتحقيق المزيد من الأداء المحسَّن وتعزيز المشاعر المرتبطة بالقيادة، لكن ضمن الضوابط التي تفرضها الأنظمة والقوانين القاسية ودائمة التطوير فيما يخصّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إنها رحلة نحو لامبورغيني جديدة، لكن دوماً ملتزمة بذاتها ومرتبطة بجذورها العميقة.