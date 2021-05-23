شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 شقة المعروض العقاري في دبي وارتفاع أسعار التأجير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر «تقرير قطاع العقارات الإماراتي» الصادر عن شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، أن أسعار تأجير الفلل في دبي وأبوظبي سجلت أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2021 رغم التحديات المتواصلة المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو الذي شهدته معدلات الطلب على مجمعات الفلل الفاخرة، سواء القديمة أو الجديدة منها.

وأشار تقرير «أستيكو»، إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لم تشهد تسليم أية مشاريع كبرى للفلل في دبي، في حين حافظت أعداد الشقق المعروضة على ثباتها عند 2000 وحدة سكنية تقريباً، تزامناً مع ارتفاع ملحوظ في عمليات تسليم المجمعات الجديدة مثل «دبي هيلز استيت» ومشروع خور دبي. وبدورها، سجلت مساحات المكاتب المكتملة أداءً هامشياً تراوح حول 70 ألف قدم مربعة.

وسجلت أسعار تأجير الشقق والفلل في دبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول، حيث شهد متوسط أسعار التأجير ارتفاعاً بنسبة 1% و4% على التوالي. ومن جهة أخرى، بقيت أسعار التأجير المسجلة أقل بنسبة 10% للشقق و2% للفل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويمكن إرجاع الارتفاع المسجل في معدلات الطلب على الفلل إلى التغييرات التي طرأت على عادات العمل والمعيشة، في حين واصلت أسعار تأجير المكاتب مسارها التنازلي لتسجل انخفاضاً ربعياً وسنوياً بنسبة -3% و-18% على التوالي.

وعلى غرار سوق الإيجارات، ألقت الأوضاع الحالية بظلالها على أسعار المبيعات بدرجات متفاوتة، حيث وصل متوسط الارتفاع الربعي في الأسعار إلى 3% للشقق و6% للفلل.

وبينما كان التأثير في العقارات الاستثمارية (التعليم والضيافة والمكاتب) محدوداً، إلا أن قطاع الفلل شهد زيادة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، سجلت أسعار مبيعات الفلل في مجمعات «المرابع العربية» و«المروج» و«الينابيع» ارتفاعاً وسطياً بنسبة 9% خلال الربع الأول، في حين سجلت مبيعات الشقق أداء أفضل بزيادات ربعية بنسبة 5% في «قرية جميرا» و«مدينة دبي الرياضية».