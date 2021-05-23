شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يسحب 18 مليار درهم سيولة فائضة بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

وصلت قيمة الالتزامات التي سددتها البنوك للمصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 5.23 مليار درهم ما يعكس تحسن مستوى السيولة لدى البنوك وبدء تعافيها من تبعات جائحة كوفيد- 19.

وبحسب بيانات الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي تراجعت قيمة قروض المركزي للبنوك بنحو 17.3% في الربع الأول من العام الجاري إلى 25.02 مليار درهم في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي مقابل 30.25 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وكانت قروض البنوك من المركزي ارتفعت على خلفية خطة الدعم والتمويل صفري الفائدة، لمساعدة عملاء البنوك المتضررين من تبعات الجائحة في العام الماضي، من 8.55 مليار درهم في مارس/ آذار 2020 إلى 31.85 مليار درهم في إبريل/ نيسان، لتصعد إلى ذروتها في شهر يوليو/ تموز عند 44.72 مليار درهم، لتبدأ بعد ذلك التراجع تدريجياً بعد عودة النشاط الاقتصادي ما يعني أن البنوك سددت نحو 19.7 مليار درهم من القروض التي كانت مستحقة عليها في يوليو/ تموز 2020، أو نحو 44% من هذه الالتزامات.

470 مليار درهم أصول المركزي الإجمالية

وأظهرت بيانات المركزي أن قيمة الأصول الإجمالية للمصرف تراجعت بصورة طفيفة وبنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الجاري إلى 470.02 مليار درهم مقابل 470.53 مليار درهم في نهاية 2020.

ويرجع السبب في ذلك إلى تراجع بنحو 22% في قيمة السيولة وحسابات البنوك إلى 259.19 مليار درهم، وانخفاض بنسبة 38.5% في ودائع المركزي إلى 27.57 مليار درهم؛ لكن الارتفاع في استثمارات المركزي بنسبة 172% عوض هذه الانخفاضات، وبلغت قيمة استثمارات المصرف المركزي في نهاية مارس الماضي نحو 135.83 مليار درهم مقابل 49.92 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

من جهة أخرى أظهرت البيانات التي أصدرها المصرف المركزي يوم أمس الأحد أن قيمة شهادات الإيداع ارتفعت بنحو 14% في الربع الأول من العام الجاري إلى 147.41 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول مقابل 129.33 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وسحب المركزي بذلك سيولة فائضة من القطاع المصرفي وصلت إلى 18.08 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يعكس ارتفاع مستوى السيولة في السوق.

ووصل الارتفاع في قيمة شهادات الإيداع لدى المركزي إلى 8.4% مقابل 136 مليار درهم في نهاية شهر فبراير/ شباط 2021.

257.8 مليار درهم الشيكات المتداولة في الربع الأول

تراجعت قيمة الشيكات التي تم تداولها خلال الربع الأول من العام الجاري 14.48% إلى 257.8 مليار درهم مقابل 301.464 مليار درهم قيمة الشيكات التي تم تداولها في الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت أعداد الشيكات المتداولة في الربع الأول من العام الجاري 14.4% إلى 5.37 مليون شيك مقابل 6.27 شيك خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2020.

وتراجعت قيمة التحويلات المالية من خلال البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، 17% لتصل إلى 2.32 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.797 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الماضي 2020.

وتراجعت التحويلات التي نفذتها البنوك خلال الربع الأول بنحو 23.3% إلى 1.426 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.86 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجعت التحويلات التي نفذها عملاء بنسبة 4.6% إلى 984 مليار درهم مقابل 937.3 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020.

السحوبات والإيداعات

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول 44.493 مليار درهم، وبلغت قيمة السحوبات 15.9 مليار درهم خلال شهر مارس.

أما بالنسبة للإيداعات في المصرف المركزي، فبلغت 44.21 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت قيمة الإيداعات نحو 16.34 مليار درهم خلال شهر مارس.

الأصول الأجنبية

نمت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 1.13% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل في نهاية مارس إلى 392.44 مليار درهم مقابل الفترة نفسها من الماضي عند 388.05 مليار درهم.

وجاء الارتفاع في قيمة الأصول الأجنبية بدفع من نمو الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة تخطت الألفين في المئة وتحديداً بنسبة 2142% إلى 89.93 مليار درهم نهاية مارس الماضي من مستواها نهاية العام الماضي عند 4.01 مليار درهم، وكذلك بدفع من نمو بند الأصول الأخرى 25.7% إلى 45.05 مليار درهم نهاية مارس من 35.84 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.

وتراجعت قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 26% إلى 257.46 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقابل 348.2 مليار درهم نهاية العام الماضي.